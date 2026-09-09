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Гатиятулин — о Кателевском: для центрального нападающего не проблема сыграть на фланге

Гатиятулин — о Кателевском: для центрального нападающего не проблема сыграть на фланге
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру форварда Дмитрия Кателевского на фланге.

«По Дмитрию Кателевскому в качестве крайнего нападающего: мы и в прошлом сезоне пробовали такой вариант. Думаю, для центрального нападающего не проблема сыграть на фланге. Сейчас начало сезона, где-то есть шероховатости, будем их исправлять.

Одна из наших задач – найти баланс и оптимальные сочетания. Этим занимались и в первых матчах. Сейчас видим хорошее взаимопонимание в связке Семёнов – Галимов, неплохо выглядят Бывальцев и Денисенко. Будем смотреть дальше и искать этот баланс», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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