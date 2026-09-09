15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Адмирала» Браташ: может, я виноват, что не поменял вратаря на буллиты

Тренер «Адмирала» Браташ: может, я виноват, что не поменял вратаря на буллиты
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о том факте, что не поменял голкипера Ивана Кульбакова на буллиты во встрече с московским «Динамо» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Уил (Римашевский, Сикьюра) – 39:32 (5x4)     1:1 Чезганов (Морозов, Моисеев) – 42:12 (5x4)     2:1 Сикьюра – 65:00    

— Кульбаков несколько классных сейвов сделал, при этом на буллитной серии немножко рискнул в первых двух попытках. Как оцените этот риск?
— Оценивать не буду, но оценю свои действия – может быть, я виноват, что не поменял вратаря на буллиты. С другой стороны, если бы поменял, а другой вратарь проиграл бы, опять же, я был бы виноват. Как случилось – так случилось, Кульбаков провёл хорошую игру, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме