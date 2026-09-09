Тренер «Адмирала» Браташ: может, я виноват, что не поменял вратаря на буллиты

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о том факте, что не поменял голкипера Ивана Кульбакова на буллиты во встрече с московским «Динамо» (1:2 Б).

— Кульбаков несколько классных сейвов сделал, при этом на буллитной серии немножко рискнул в первых двух попытках. Как оцените этот риск?

— Оценивать не буду, но оценю свои действия – может быть, я виноват, что не поменял вратаря на буллиты. С другой стороны, если бы поменял, а другой вратарь проиграл бы, опять же, я был бы виноват. Как случилось – так случилось, Кульбаков провёл хорошую игру, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.