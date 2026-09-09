Главный тренер «Динамо» отреагировал на первую победу в сезоне КХЛ после двух поражений

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев оценил первую победу в сезоне, добытую в игре с «Адмиралом» (2:1 Б).

– Непростой матч, тяжёлый и вязкий. Соперник очень цепко играет в обороне. У нас после двух поражений чувствовалась у ребят нервозность. Психологически в первом периоде немного долго входили в игру. Во втором, конечно, заиграли в тот хоккей, который мы хотим видеть от команды. В третьем после пропущенного гола немного прижались. Мне пришлось взять тайм-аут, успокоить и направить. Нужная победа. Поздравляю всех с ней. Болельщиков, команду. Эта победа была нужна в плане становления команды, в плане рабочей атмосферы. У меня всё.

– Сейчас многие журналисты вспоминают вашу первую победу за карьеру в КХЛ. Здесь с «Адмиралом», на этой арене, над «Динамо», в серии буллитов со счётом 2:1. А вы её помните