15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Проведший более 800 матчей в НХЛ Хейз оценил уровень игры в КХЛ

Проведший более 800 матчей в НХЛ Хейз оценил уровень игры в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз после дебюта во встрече с «Трактором» (2:1) оценил уровень игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Тут больше позиционных построений. Много контроля в средней зоне, в основном выходят в атаку через него, не так часто забрасывают шайбу вперёд. Я слишком много сегодня забрасывал её в зону.

У нас все в звене и раздевалке хорошие игроки, это лига впечатляющего уровня. Неважно с кем, я буду рад сыграть со всеми. Но больше всего мне упрощает задачу язык, легче разговаривать на скамейке. В следующем матче мы будем лучше», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Семёне Терехове: разговаривали с ним, что нужно прибавлять в стабильности
Комментарии