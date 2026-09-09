Новичок «Ак Барса» из НХЛ Хейз высказался о своём первом матче за клуб

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз оценил свой дебют за казанский клуб во встрече с «Трактором» (2:1).

«Очень рад, что взяли два очка. Я не играл с прошлого апреля, было немного сложно. Наша тройка хорошо сыграла в первом периоде, а во втором – уже не очень. Но думаю, что с каждой игрой будем только лучше.

Довольно сложно выходить на матч, когда три игрока действуют в одном звене впервые. Но здорово, что все в нашем сочетании разговаривают на английском, это облегчает задачу. Как уже говорил, в первом периоде у нас были хорошие моменты, во втором слишком много играли в обороне, надо менять это», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.