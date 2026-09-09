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Новичок «Ак Барса» из НХЛ Хейз высказался о своём первом матче за клуб

Новичок «Ак Барса» из НХЛ Хейз высказался о своём первом матче за клуб
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Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз оценил свой дебют за казанский клуб во встрече с «Трактором» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«Очень рад, что взяли два очка. Я не играл с прошлого апреля, было немного сложно. Наша тройка хорошо сыграла в первом периоде, а во втором – уже не очень. Но думаю, что с каждой игрой будем только лучше.

Довольно сложно выходить на матч, когда три игрока действуют в одном звене впервые. Но здорово, что все в нашем сочетании разговаривают на английском, это облегчает задачу. Как уже говорил, в первом периоде у нас были хорошие моменты, во втором слишком много играли в обороне, надо менять это», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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