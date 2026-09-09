Соколов — о «Торпедо»: провёл хороший лагерь, был настроен играть

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов рассказал о своём уходе из нижегородского «Торпедо».

«Ходили разговоры об обмене летом, но потом я подписался с «Торпедо». Честно говоря, был нацелен на то, что 5 сентября буду играть против «Спартака», однако тренер меня не поставил. Потом узнал, что начались переговоры с «Ак Барсом».

Если честно, не знаю, почему меня решили не оставлять в Нижнем Новгороде. Я провёл хороший летний лагерь, был настроен играть. Тренерский штаб увидел так, что я не прошёл в состав – у них не было доверия ко мне. Это их решение. Думаю, можно закрыть эту страницу. «Торпедо» уже в прошлом», – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.