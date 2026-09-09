Тамбиев: во Владивостоке не мог зайти ни в магазин, ни в ресторан. Скучаю по людям

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после игры с «Адмиралом» (2:1 Б) заявил, что скучает по людям во Владивостоке, где он ранее работал.

– Когда игрок встречается с бывшей командой, ему всегда задают самый банальный вопрос про реваншистские или особенные чувства. Для вас «Адмирал» — это большая глава в тренерской карьере. У вас какие чувства были сегодня?

– Вы знаете, «Адмирал» — это болельщики и люди. Честно говоря, скучаю по ним, скучаю по людям. Это были шикарные четыре года. Меня здесь никто не узнаёт, а во Владивостоке я не мог зайти ни в один магазин, ни в один ресторан. Это правда. Там и команду любили и меня любили. Ну я не буду это скрывать, я говорю как есть.

Что касается реваншистских чувств, вы понимаете, всё же меняется. Остаются команды, а тренеры меняются. Это часть бизнеса и профессионального спорта, не только КХЛ. Меняются тренеры, меняются игроки, остаётся команда. Скучаю по болельщикам. А так – рядовая игра за два очка. У нас есть над чем работать и что исправлять, ничего личного тут нет, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.