15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Соколов прокомментировал свой первый матч после перехода из «Торпедо» в «Ак Барс»

Егор Соколов прокомментировал свой первый матч после перехода из «Торпедо» в «Ак Барс»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов оценил свой дебют за казанский клуб во встрече с «Трактором» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«Здорово сыграли командой, блокировали броски и реализовали свои моменты. Здорово сыграли в концовке, не дали шанс. У нашей тройки были моменты, хотелось бы забить, но для первого матча все получилось неплохо.

Лично я прилетел только вчера в 12 ночи, поэтому, как по мне, мы провели хорошую игру. Будем работать дальше, добавлять в командой «химии». Рад, что смогли победить в моём дебютном матче», – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Соколов рассказал о своём уходе из нижегородского «Торпедо».

Материалы по теме