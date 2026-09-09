Егор Соколов прокомментировал свой первый матч после перехода из «Торпедо» в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов оценил свой дебют за казанский клуб во встрече с «Трактором» (2:1).

«Здорово сыграли командой, блокировали броски и реализовали свои моменты. Здорово сыграли в концовке, не дали шанс. У нашей тройки были моменты, хотелось бы забить, но для первого матча все получилось неплохо.

Лично я прилетел только вчера в 12 ночи, поэтому, как по мне, мы провели хорошую игру. Будем работать дальше, добавлять в командой «химии». Рад, что смогли победить в моём дебютном матче», – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Соколов рассказал о своём уходе из нижегородского «Торпедо».