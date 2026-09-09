Соколов — о Хейзе: есть чему учиться, благодарен, что могу играть с ним в одном звене

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов оценил совместную игру в одном звене с форвардом Кевином Хейзом.

«Что касается моих партнёров, то там достаточно опыта и все разговаривают по-английски, что-то подсказывают. У меня было несколько моментов, хотелось бы забить, но не могу сказать, что недоволен своей игрой. Наша тройка создавала моменты, помогала в обороне. Врать не буду, в начале немного нервничал, однако потом провёл хороший силовой приём и завёл себя. Ребята приняли как своего.

Про Кевина Хейза слышал, что это отличный двухсторонний центр. Он мне отдал сегодня пару тонких передач. Он сказал, что мы будем прибавлять – приятно такое слышать от человека, который провёл в НХЛ 12 сезонов. Есть чему учиться у него, благодарен, что могу играть с ним в одном звене», – передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.