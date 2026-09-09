Нападающий «Ак Барса» Терехов рассказал о своём повреждении

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов после игры с «Трактором» (2:1) рассказал о своём повреждении.

«Заметили, что соперник мастеровитый, делали акцент на возврат. Матч неплохо сложился, правильные действия привели к победе.

От «Трактора» видели постоянные выбросы на пятак, давление на вратаря. Нас предупреждали, что игроки «Трактора» постоянно лезут на пятак, а нам следует их отсекать. С этим мы справились. Мы играем в свою игру, не обращаем внимания на игру соперника.

Мой гол? Вошли в зону, перепас. Я был заточен на бросок и хорошо попал. Про себя скажу, что всё ещё пока не та форма, которую хотелось бы видеть. Плюс немного повредил палец. Потихоньку набираю, с каждым матчем делаю шаг вперёд», – передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.