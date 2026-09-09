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Нападающий «Ак Барса» Терехов рассказал о своём повреждении

Нападающий «Ак Барса» Терехов рассказал о своём повреждении
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов после игры с «Трактором» (2:1) рассказал о своём повреждении.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

«Заметили, что соперник мастеровитый, делали акцент на возврат. Матч неплохо сложился, правильные действия привели к победе.

От «Трактора» видели постоянные выбросы на пятак, давление на вратаря. Нас предупреждали, что игроки «Трактора» постоянно лезут на пятак, а нам следует их отсекать. С этим мы справились. Мы играем в свою игру, не обращаем внимания на игру соперника.

Мой гол? Вошли в зону, перепас. Я был заточен на бросок и хорошо попал. Про себя скажу, что всё ещё пока не та форма, которую хотелось бы видеть. Плюс немного повредил палец. Потихоньку набираю, с каждым матчем делаю шаг вперёд», – передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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