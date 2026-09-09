Тамбиев — о буллитёрах: вопрос был в анкете. Пусть пишут, а то обычно монолог получается

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о выборе хоккеистов на серию буллитов в игре с «Адмиралом» (2:1 Б).

– Почему в третьем периоде вы по игре выглядели хуже, чем «Адмирал»?

– Мы не перестраивались, но этот гол после удаления молодого нападающего, в меньшинстве мы неправильно сыграли. И попадаешь под турбулентность. Вроде вели в счёте в радиусе одного броска, но по броскам в створ счёт неприличный, и во втором периоде надо было делать результат, там надо было больше забрасывать. Сейчас идёт процесс, когда они притираются ко мне, мы притираемся к ним. Конечно, ребята немного стали нервничать, это было видно, перестали забирать подборы, перестали выигрывать борьбу, чем соперник тут же воспользовался. Я скажу, что и тайм-аут не сильно помог. Да, мы постарались успокоить, однако сильно он не помог. Пока мы видим, что не хватает нас на 60 минут, на то, что мы в идеале хотим видеть от игры «Динамо».

– Три из трёх реализованные попытки в серии буллитов. Как сделали настолько удачный выбор по исполнителям?

– Геннадий Дмитриевич Столяров работал здесь в прошлом году. Он получше знал буллитёров. Мы с ним это обсудили и остановились вот на этих трёх кандидатурах. Никита Коростелёв в «Спартаке» немного бросал, но он тоже исполняет. Знаете, мы же им давали анкеты, когда знакомились с ребятами. Там был вопрос: бросает ли игрок буллиты. И всё это подытожили. Пусть пишут. Они же нечасто выходят на диалог, обычно монолог получается, а когда даёшь анкеты, они немного раскрываются. Там такой вопрос был. В этом году мы знакомились с ними, поэтому дали анкеты, где ребята всё написали, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.