«Москва не сразу строилась». Тамбиев — о результатах «Динамо» на старте сезона

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о результатах бело-голубых на старте сезона.

— Булат Шафигуллин не всегда попадает в состав. Показалось по сегодняшнему матчу, что он допускал брак в передачах. В чём причина его такой не совсем уверенной игры?

— Согласен, мы ждём большего, просто он приехал из периферийной команды в Москву, а здесь всё по-другому. Здесь другой болельщик, другая арена, тут идёт акклиматизация, привыкание. Это не только Шафигуллина касается, там ещё ряд ребят, да и меня это тоже касается. Совсем другая публика в Москве, другая атмосфера. Надо соответствовать, справиться с этими эмоциями, адаптацию правильно пройти, притереться. Мы притираемся, они притираются. Москва не сразу строилась.

Мне нравится, что ребята работают на тренировках с полной самоотдачей. Прогресс будет, тренируются они хорошо. Я всегда говорил, если игрок хорошо тренируется, будет прогресс. Так быстро всё не получается, мы тоже хотим, чтобы быстрее всё наладилось, но «Динамо» играло в другой хоккей в прошлом году. Мы просим играть более активно и агрессивно, «Динамо» так не играло в прошлом сезоне. У нас же полкоманды ребят осталось, им надо тоже привыкнуть.

Предсезонка показала, что мы на правильном пути, но чемпионат – совсем другое соревнование, психологический момент и с победой на Кубке мэра – вроде всё хорошо получилось, выиграли, три матча на раз прошли, а тут чемпионат, «Автомобилист» – зашаталось немного. Вроде перебрасываем, игра есть, а результата нет, в Питере — так же. Идёт перестройка команды на то, как мы видим, как должно играть «Динамо», нужно время, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.