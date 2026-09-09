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«Тяжёлая игра, парни проявили характер». Никитин — о победе ЦСКА над «Торпедо»

«Тяжёлая игра, парни проявили характер». Никитин — о победе ЦСКА над «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победный домашний матч с «Торпедо» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бучельников (Нестеров, Замула) – 15:49 (5x5)     2:0 Гурьянов (Коваленко, Коттон) – 47:48 (5x4)     3:0 Карнаухов (Мамин) – 56:16 (en)    

«Тяжёлая игра. Соперник хороший, на ходу. Парни проявили характер, в этом разница с предыдущей игрой. Если у команды есть характер, всегда есть шанс.

Гамзин — важная часть команды, он в раздевалке чувствовал этот нерв. Он сделал свою работу, как и практически все ребята. Были какие-то ошибки, но кто-то страховал, вытаскивал, блокировали броски.

Хэмилтон не играл потому, что молодой игрок в заявке дал нам возможность пойти в 12 взрослых форвардов: шесть взрослых защитников и лимитчик. Здесь нет никакой подоплёки, просто играли те пары, которые мы хотели видеть сегодня. Со «Спартаком» всё просто было: сама жизнь распорядилась, у нас Костин заболел, и заявка определилась сама по себе. Мы не знаем возможности Привал