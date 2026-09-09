«Тяжёлая игра, парни проявили характер». Никитин — о победе ЦСКА над «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победный домашний матч с «Торпедо» (3:0).

«Тяжёлая игра. Соперник хороший, на ходу. Парни проявили характер, в этом разница с предыдущей игрой. Если у команды есть характер, всегда есть шанс.

Гамзин — важная часть команды, он в раздевалке чувствовал этот нерв. Он сделал свою работу, как и практически все ребята. Были какие-то ошибки, но кто-то страховал, вытаскивал, блокировали броски.

Хэмилтон не играл потому, что молодой игрок в заявке дал нам возможность пойти в 12 взрослых форвардов: шесть взрослых защитников и лимитчик. Здесь нет никакой подоплёки, просто играли те пары, которые мы хотели видеть сегодня. Со «Спартаком» всё просто было: сама жизнь распорядилась, у нас Костин заболел, и заявка определилась сама по себе. Мы не знаем возможности Привал