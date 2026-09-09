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Алексей Исаков — о поражении «Торпедо»: матчи с ЦСКА можно выносить за скобки

Алексей Исаков — о поражении «Торпедо»: матчи с ЦСКА можно выносить за скобки
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о гостевом поражении от ЦСКА (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бучельников (Нестеров, Замула) – 15:49 (5x5)     2:0 Гурьянов (Коваленко, Коттон) – 47:48 (5x4)     3:0 Карнаухов (Мамин) – 56:16 (en)    

«Получилась достаточно плотная игра. С нашей стороны были хорошие шансы, мы ими не воспользовались. Нам не хватило игры «под воротами», в этом ЦСКА был сильнее. Не думаю, что у нас была физическая усталость. Просто такая игра сегодня была.

Действительно, матчи с ЦСКА можно выносить за скобки: это очень вязкие игры, много единоборств. Поэтому здесь всё чуть-чуть по-другому складывалось, не так, как в других играх.

У Полякова в первых двух встречах были отличные шансы, он выходил один на один с вратарём. Ему, наверное, нужен гол, после заброшенной шайбы многое перевернётся.

Вопрос расставания с с Соколовым решался не один день. Решение принималось на длинной дистанции. К Егору вопросов по отдаче, особенно в летний период, когда он приехал и подписал контракт, абсолютно не было. Это скорее вопрос нашего внутреннего «хотения», же