Алексей Исаков — о поражении «Торпедо»: матчи с ЦСКА можно выносить за скобки

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о гостевом поражении от ЦСКА (0:3).

«Получилась достаточно плотная игра. С нашей стороны были хорошие шансы, мы ими не воспользовались. Нам не хватило игры «под воротами», в этом ЦСКА был сильнее. Не думаю, что у нас была физическая усталость. Просто такая игра сегодня была.

Действительно, матчи с ЦСКА можно выносить за скобки: это очень вязкие игры, много единоборств. Поэтому здесь всё чуть-чуть по-другому складывалось, не так, как в других играх.

У Полякова в первых двух встречах были отличные шансы, он выходил один на один с вратарём. Ему, наверное, нужен гол, после заброшенной шайбы многое перевернётся.

Вопрос расставания с с Соколовым решался не один день. Решение принималось на длинной дистанции. К Егору вопросов по отдаче, особенно в летний период, когда он приехал и подписал контракт, абсолютно не было. Это скорее вопрос нашего внутреннего «хотения», же