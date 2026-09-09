Тамбиев — о Меликове: нельзя так в лиге. Надеюсь, что он снова не наступит на эти грабли

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после игры с «Адмиралом» (2:1 Б) прокомментировал игру молодого форварда бело-голубых Михаила Меликова.

– Показалось, что «Адмирал» превзошёл вас в скорости, потому и не удалось победить в основное время.

– Во втором периоде мы превосходили их и делали то, что должны делать. Но в целом да, функционально мы не были лучше «Адмирала». У них крепкая и вязкая оборона, плотно они действуют в позиционной обороне. У них вся игра построена на контратаках, мы обращали внимание ребят на это, что нельзя терять шайбы.