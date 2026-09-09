15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о Меликове: нельзя так в лиге. Надеюсь, что он снова не наступит на эти грабли

Тамбиев — о Меликове: нельзя так в лиге. Надеюсь, что он снова не наступит на эти грабли
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после игры с «Адмиралом» (2:1 Б) прокомментировал игру молодого форварда бело-голубых Михаила Меликова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Уил (Римашевский, Сикьюра) – 39:32 (5x4)     1:1 Чезганов (Морозов, Моисеев) – 42:12 (5x4)     2:1 Сикьюра – 65:00    

– Показалось, что «Адмирал» превзошёл вас в скорости, потому и не удалось победить в основное время.
– Во втором периоде мы превосходили их и делали то, что должны делать. Но в целом да, функционально мы не были лучше «Адмирала». У них крепкая и вязкая оборона, плотно они действуют в позиционной обороне. У них вся игра построена на контратаках, мы обращали внимание ребят на это, что нельзя терять шайбы.