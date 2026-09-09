Тамбиев объяснил, почему он отказался поменяться домашними матчами с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, почему он отказался поменяться домашними матчами с минскими одноклубниками. Напомним, игра состоится в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

— С минским «Динамо» домашний матч будет сыгран в Санкт-Петербурге. Проходила информация, что минский клуб предлагал поменяться встречами – сыграть эту в Минске, а какую-то другую – в Москве, но вы были не заинтересованы в таком варианте. Так ли это?

— Это правда. У нас календарь такой – из семи первых игр пять на выезде. Не знаю, как сложится матч в Питере, но играть на 15-тысячной арене в Минске шестой матч из семи… Конечно, игра покажет, но мне кажется, это перебор.

— То есть вас настораживает именно поддержка болель