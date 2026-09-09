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Тамбиев назвал сроки возвращения травмированного форварда Павла Шэна

Тамбиев назвал сроки возвращения травмированного форварда Павла Шэна
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев назвал сроки возвращения травмированного форварда Павла Шэна.

— Когда сможем увидеть на льду Павла Шэна?
— Сегодня вердикт от врачей получили, не хотим форсировать. Хотим его подготовить, он тренируется. Надеюсь, 12-го числа с минским «Динамо» он стартанёт, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Следующий матч «Динамо» проведёт с минскими одноклубниками 12 сентября в Санкт-Петербурге.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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