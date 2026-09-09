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Результаты матчей ВХЛ на 9 сентября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 9 сентября 2026 года
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Сегодня, 9 сентября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 сентября 2026 года:

«Торос» — «Динамо» СПб — 2:0;
«Молот» — СКА-ВМФ — 3:2;
«Ижсталь» — «Звезда» — 3:0;
«Кристалл» — ЦСК ВВС — 3:2;
«Олимпия» — «Химик» — 1:5;
ХК «Тамбов» — «Барс» — 2:1 ОТ;
«Дизель» — «Нефтяник» — 1:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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