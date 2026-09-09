Результаты матчей МХЛ на 9 сентября 2026 года

Сегодня, 9 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 9 сентября 2026 года:

«Снежные Барсы» — «АКМ Юниор» — 1:4;

«Сибирские Снайперы» — «Стальные Лисы» — 3:1;

«Омские Ястребы» — «Толпар» — 1:7;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 2:1 Б;

«СКА-1946» — «Сахалинские Акулы» — 1:3.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 встречи: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.