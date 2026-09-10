Расписание матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года
Сегодня, 10 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года (время московское):
15:30. «Сибирь» — «Амур»;
16:30. «Авангард» — «Сочи»;
19:00 «Локомотив» — «Северсталь»;
19:10. «Динамо» Мн — «Шанхайские Драконы»;
19:30 «Спартак» — СКА.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».