Расписание матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года

Сегодня, 10 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» — «Амур»;

16:30. «Авангард» — «Сочи»;

19:00 «Локомотив» — «Северсталь»;

19:10. «Динамо» Мн — «Шанхайские Драконы»;

19:30 «Спартак» — СКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».