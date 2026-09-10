Сегодня, 10 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня МХЛ.

Расписание матчей МХЛ на 10 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Мамонты Югры» – МХК «Молот»;

14:30. МХК «Динамо» М – МХК «Спартак»;

11:00. «Снежные Барсы» – «АКМ Юниор»;

15:30. «Динамо-Шинник» – «Амурские Тигры»;

18:30. «Ирбис» – «Красноярские Рыси»;

19:00. «Реактор» – «Спутник».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.