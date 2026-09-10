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Сибирь — Амур: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 9 сентября 2026

«Сибирь» — «Амур»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий матч для обеих команд в стартовавшем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые