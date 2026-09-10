Сикьюра — о первой победе «Динамо» в сезоне: спасибо Подъяпольскому, он основа команды

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поблагодарил вратаря Владислава Подъяпольского за первую победу в текущем сезоне. Бело-голубые по буллитам обыграли «Адмирал» со счётом 2:1.

— Почему у команды получается такое сложное начало сезона? Два поражения, а сейчас тяжёлая победа по буллитам.

— В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге мы перебросали соперников. У нас было почти по 40 бросков в обеих играх, но просто не нашли способа довести дело до логического конца. То же самое было и сейчас: абсолютно каждая команда в этой лиге очень сильна, все хотят побеждать. Вышло н