«Важно для тренера. Важно для нас». Капитан «Динамо» высказался о матче с «Адмиралом»

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов заявил о важности первой победы в сезоне. Бело-голубые обыграли «Адмирал» (2:1 Б), который ранее возглавлял нынешний главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев.

— Получается парадокс, может быть, не самый яркий матч «Динамо» даже по сравнению с двумя проигранными, но победа пришла сегодня. Как изнутри оценивалась эта встреча с «Адмиралом»?

— Мы понимали его ответственность. Он был важен для тренера, важен для нас, потому что ещё не выигрывали. Хотя, опять же, правильно вы сказали, что две встречи мы играли так, что спокойно могли смотреть друг другу в глаза, не стыдно. Но не реализовали свои моменты. Сегодня, в принципе, тоже два периода были лучше, в третьем, соглашусь, у них лучше получалось делать наложения. Слава богу, выиграли, это придаст уверенности.

— Что пошло не так после пропущенной шайбы?

— Он