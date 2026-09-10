«Спартак» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и петербургским СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут