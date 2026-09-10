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Спартак — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 19:30 мск

«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 10 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Уилсон (Глотов, Зайцев) – 04:26 (5x5)     1:1 Беляев (Орлов, Гальченюк) – 41:28 (5x5)     2:1 Мальцев (Миронов, Ярош) – 47:32 (5x5)     3:1 Филин (Миронов) – 59:41 (en)    

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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