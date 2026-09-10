«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.