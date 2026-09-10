Лидер «Динамо» — о большинстве без Гусева: иногда болельщики не очень довольны

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался об игре команды в большинстве без форварда Никиты Гусева. Вчера, 9 сентября, «Динамо» обыграло владивостокский «Адмирал» (2:1 Б).

— У вас был отличный момент в овертайме, выходили один на один с вратарём. Что пошло не так?

— Я бы хотел, чтобы мне снова предоставился такой шанс. Ожиганов создал для меня мне отличный момент — хотелось бы, чтобы шайба зашла, но мне удалось вернуть своё в серии буллитов, главное – итоговые два очка за победу.

— В прошлом году вы практически не били буллитов. А сейчас вышли на решающую попытку – и сразу победную. Теперь будете бить чаще?

— Спасибо Уилу и Коростелёву, два первых успешных броска сильн