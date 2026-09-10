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Лидер «Динамо» — о большинстве без Гусева: иногда болельщики не очень довольны

Лидер «Динамо» — о большинстве без Гусева: иногда болельщики не очень довольны
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался об игре команды в большинстве без форварда Никиты Гусева. Вчера, 9 сентября, «Динамо» обыграло владивостокский «Адмирал» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Уил (Римашевский, Сикьюра) – 39:32 (5x4)     1:1 Чезганов (Морозов, Моисеев) – 42:12 (5x4)     2:1 Сикьюра – 65:00    

— У вас был отличный момент в овертайме, выходили один на один с вратарём. Что пошло не так?
— Я бы хотел, чтобы мне снова предоставился такой шанс. Ожиганов создал для меня мне отличный момент — хотелось бы, чтобы шайба зашла, но мне удалось вернуть своё в серии буллитов, главное – итоговые два очка за победу.

— В прошлом году вы практически не били буллитов. А сейчас вышли на решающую попытку – и сразу победную. Теперь будете бить чаще?
— Спасибо Уилу и Коростелёву, два первых успешных броска сильн