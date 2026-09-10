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Сибирь — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 10 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимает на своей площадке хабаровский «Амур». Встреча началась в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Тютнев (Смирнов, Диц) – 48:32 (5x5)     2:0 Попов (Кузнецов, Никулин) – 59:45 (en)    

Это будет третий матч для обеих команд в стартовавшем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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