«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 10 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимает на своей площадке хабаровский «Амур». Встреча началась в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет третий матч для обеих команд в стартовавшем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей.