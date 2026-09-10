Сенатор белорусского парламента высказался об окончании пятилетней дисквалификации от ИИХФ

Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков высказался об окончании пятилетней дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея. Его подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека.

«Сегодня, 10 сентября, наконец наступила формальная дата, когда я официально могу вернуться к хоккейной деятельности во всех смыслах этого слова. Именно сегодня истёк срок дисквалификации, неоправданно наложенной на меня Международной федерацией хоккея 9 сентября 2021 года, за то, что как человек, воспитанный спортом и нашим президентом в любви к Родине, я стремился прививать те же ценности нашим хоккеистам. За то, что в моём понимании должен делать любой спортивный функционер любой спортивной федерации во всём мире! Любой патриот своей страны, а не продажный политик! Сегодня я переворачиваю эту постыдную для Международной федерации хоккея страницу, чтобы с утроенной энергией трудиться на благо белорусского хоккея!» — написал Басков в своём телеграм-канале.

Напомним, 12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.