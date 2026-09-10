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Сенатор белорусского парламента высказался об окончании пятилетней дисквалификации от ИИХФ

Сенатор белорусского парламента высказался об окончании пятилетней дисквалификации от ИИХФ
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Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков высказался об окончании пятилетней дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией хоккея. Его подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека.

«Сегодня, 10 сентября, наконец наступила формальная дата, когда я официально могу вернуться к хоккейной деятельности во всех смыслах этого слова. Именно сегодня истёк срок дисквалификации, неоправданно наложенной на меня Международной федерацией хоккея 9 сентября 2021 года, за то, что как человек, воспитанный спортом и нашим президентом в любви к Родине, я стремился прививать те же ценности нашим хоккеистам. За то, что в моём понимании должен делать любой спортивный функционер любой спортивной федерации во всём мире! Любой патриот своей страны, а не продажный политик! Сегодня я переворачиваю эту постыдную для Международной федерации хоккея страницу, чтобы с утроенной энергией трудиться на благо белорусского хоккея!» — написал Басков в своём телеграм-канале.

Напомним, 12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.

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