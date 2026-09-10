Шулак — о перелётах на Дальнем Востоке: никогда не задумывался об этом, просто живу жизнь

Защитник «Адмирала» Либор Шулак высказался о сложности длительных перелётов с Дальнего Востока.

— Вы давно в «Адмирале». Чувствуете себя своим во Владивостоке? Есть ли любимые места в городе?

— Да, я тут уже долго. Есть пара любимых мест, но времени куда-то гулять почти нет.

— Тяжело ли справляться с перелётами или за это время уже адаптировались? Может, есть какие-то лайфхаки?

— Никогда не задумывался об этом, просто живу жизнь (улыбается). Как начнёшь задумываться – в голове начинается какой-то бардак, а потом хуже становится, – сказал Шулак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.