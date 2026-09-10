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Канадский нападающий московского «Динамо» сообщил о скором пополнении в семье

Канадский нападающий московского «Динамо» сообщил о скором пополнении в семье
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Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра заявил о беременности своей жены, которая скоро полетит рожать в Канаду.

— В прошлом сезоне вы говорили, что будете брать уроки русского. Как продвигаются дела в этом направлении?
— Чуть лучше. Сейчас моя жена беременна, через месяц она поедет домой. Надеюсь, в это время буду брать больше уроков и к Рождеству уже смогу давать небольшие интервью на русском, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Жена Бьянка переехала в Россию вместе с мужем. В своих интервью Дилан часто отмечает, что они вместе с женой в восторге от Москвы, любят гулять по Красной площади, ходить по ресторанам и изучать русскую культуру.

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