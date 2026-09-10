Бывший игрок и тренер ряда клубов НХЛ Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет

Бывший защитник клубов НХЛ и аналитик на телевидении Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Мелроуз покинул ESPN в 2023 году после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона.

В НХЛ Мелроуз выступал за «Виннипег», «Торонто» и «Детройт», проведя в лиге в общей сложности 300 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 33 (10+23) очка. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл семь игр и сделал две передачи.

В 1993 году Мелроуз тренировал «Лос-Анджелес», за который играл Уэйн Гретцки, и вывел команду в финал Кубка Стэнли. «Кингз» уступили «Монреалю» со счётом 1-4 в серии.