15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший игрок и тренер ряда клубов НХЛ Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет

Бывший игрок и тренер ряда клубов НХЛ Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет
Комментарии

Бывший защитник клубов НХЛ и аналитик на телевидении Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Мелроуз покинул ESPN в 2023 году после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона.

В НХЛ Мелроуз выступал за «Виннипег», «Торонто» и «Детройт», проведя в лиге в общей сложности 300 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 33 (10+23) очка. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл семь игр и сделал две передачи.

В 1993 году Мелроуз тренировал «Лос-Анджелес», за который играл Уэйн Гретцки, и вывел команду в финал Кубка Стэнли. «Кингз» уступили «Монреалю» со счётом 1-4 в серии.

Материалы по теме
«Он может запугивать и травить людей». Главный скандалист НХЛ — снова в центре внимания
«Он может запугивать и травить людей». Главный скандалист НХЛ — снова в центре внимания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android