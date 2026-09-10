Минское «Динамо» представило обновлённый состав Наблюдательного совета клуба
Минское «Динамо» на официальном сайте представило обновлённый состав Наблюдательного совета клуба.
Председатель Наблюдательного совета — Дмитрий Басков, член совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, главный тренер хоккейной команды президента Республики Беларусь.
Члены Наблюдательного совета:
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь;
Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»;
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта Республики Беларусь;
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси.
Ранее Басков отбыл пятилетнюю дисквалификацию от ИИХФ.
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