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Минское «Динамо» представило обновлённый состав Наблюдательного совета клуба

Минское «Динамо» представило обновлённый состав Наблюдательного совета клуба
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Минское «Динамо» на официальном сайте представило обновлённый состав Наблюдательного совета клуба.

Председатель Наблюдательного совета — Дмитрий Басков, член совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, главный тренер хоккейной команды президента Республики Беларусь.

Члены Наблюдательного совета:

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь;
Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»;
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта Республики Беларусь;
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси.

Ранее Басков отбыл пятилетнюю дисквалификацию от ИИХФ.

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