«Важно, чтобы у меня были умные игроки». Ларионов высказался об игре своего сына за СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего в матче с «Ладой» (2:1 ОТ). Форвард завершил игру с показателем полезности «-1». За 13.06 на площадке он нанёс один бросок в створ ворот и выиграл одно вбрасывание из девяти. 6 сентября СКА и сын главного тренера клуба продлили контракт до мая 2027 года.

– По каким критериям Игорь Ларионов проходит в состав по спортивному показателю?

– Вы игру видели? Игра состоит не только из голов и передач, но и из качеств. Вы это видели? Вы видели, как связка Ларионова, Атанасова и Уилсона практически перевела игру в другую зону?

Надо смотреть глубже, я понимаю, о чём вы говорите. Мы не хотим искать причины, почему и как. Мне важно выигрывать, чтобы у меня были умные игроки, их не так много в этой лиге. Я не хочу никого критиковать. Игрок определяется не только цифрами. Каждый игрок вносит свою лепту, которая не оценивается минусами и плюсами, – цитирует Ларионова пресс-служба клуба.