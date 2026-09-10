КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/2026

Совет директоров КХЛ утвердил 12-ю выплату клубам по итогам сезона. Выплата по итогам сезона-2025/2026 составила 2 364 825 558 рублей с НДС. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевые отчисления от азартных игр, получаемых от ЕРАИ. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2025/2026 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав, было показано 820 трансляций на международных телеканалах, 674 трансляции на 18 региональных телеканалах, 104 трансляции на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1530 трансляций на телеканалах KHL и KHL Prime.

Наибольшую сумму по итогам сезона-2025/2026 получит «Локомотив» — 215 905 534 рубля с НДС.

Фото: КХЛ

Начиная с сезона-2023/2024 распределение средств производится следующим образом:

30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения,

70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); государственное финансирование (10%); своевременная оплата труда хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%)).