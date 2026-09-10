Утверждён состав Судейского экспертного комитета КХЛ на сезон-2026/2027. Состав нового Судейского экспертного комитета был определён по итогам предложений от клубов простым большинством предложений. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

В новый состав Судейского экспертного комитета под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хаванов, Яков Деев и Константин Комиссаров. Завершили работу в комитете Евгений Артюхин, Сергей Башкиров и Василий Рытвинский.

Комитет рассматривает запросы клубов, связанные со спорными моментами судейства матчей КХЛ, и даёт мотивированную оценку решениям судей, принятым во время данных матчей, в том числе фиксирует допущенные ими ошибки. По итогам рассмотрения запросов клубов комитет направляет главному арбитру КХЛ свои решения в целях применения санкций к судьям КХЛ, допустившим ошибку при судействе матчей. В сезоне-2025/2026 15 из 22 клубов подали 107 запросов на 262 момента, годом ранее 18 из 23 клубов подали 92 запроса на 218 эпизодов.