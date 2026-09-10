15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Утверждён состав Судейского экспертного комитета КХЛ на сезон-2026/2027

Утверждён состав Судейского экспертного комитета КХЛ на сезон-2026/2027
Комментарии

Утверждён состав Судейского экспертного комитета КХЛ на сезон-2026/2027. Состав нового Судейского экспертного комитета был определён по итогам предложений от клубов простым большинством предложений. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

В новый состав Судейского экспертного комитета под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хаванов, Яков Деев и Константин Комиссаров. Завершили работу в комитете Евгений Артюхин, Сергей Башкиров и Василий Рытвинский.

Комитет рассматривает запросы клубов, связанные со спорными моментами судейства матчей КХЛ, и даёт мотивированную оценку решениям судей, принятым во время данных матчей, в том числе фиксирует допущенные ими ошибки. По итогам рассмотрения запросов клубов комитет направляет главному арбитру КХЛ свои решения в целях применения санкций к судьям КХЛ, допустившим ошибку при судействе матчей. В сезоне-2025/2026 15 из 22 клубов подали 107 запросов на 262 момента, годом ранее 18 из 23 клубов подали 92 запроса на 218 эпизодов.

Материалы по теме
КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/2026