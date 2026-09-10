КХЛ огласила состав Совета директоров на сезон-2026/2027

Континентальная хоккейная лига огласила состав Совета директоров на сезон-2026/2027. Единственное изменение по сравнению с прошлым сезоном — Сергей Андронов заменил Бориса Короля как представителя «Транснефти».

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель Совета директоров.

2. Морозов Алексей Алексеевич.

3. Каменский Валерий Викторович.

4. Андронов Сергей Александрович.

5. Анисимов Алексей Владимирович.

6. Батехин Сергей Леонидович.

7. Гафуров Максим Романович.

8. Гуськов Александр Александрович.

9. Есмантович Игорь Вячеславович.

10. Жлоба Алексей Валерьевич.

11. Каркоцкий Артём Игоревич.

12. Кожевников Евгений Игоревич.

13. Колобов Александр Владимирович.

14. Крутохвостов Лев Игоревич.

15. Маганов Наиль Ульфатович.

16. Маркелов Виталий Анатольевич.

17. Прохоров Виталий Владимирович

18. Рашников Виктор Филиппович.

19. Ротенберг Роман Борисович.

20. Усачёв Олег Леонидович.