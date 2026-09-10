Замула: в НХЛ все бегут за очками, не дают передачи. В ЦСКА такое не прокатит

Защитник ЦСКА Егор Замула рассказал о целях на сезон-2026/2027 и заявил, что в НХЛ многие игроки заботятся о личной статистике. Форвард ранее выступал за «Филадельфию Флайерз», «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

– Есть ли цель стать лучшим защитником в КХЛ, попытаться побороться за это звание?

– У нас в приоритете командные цели. Я играл три сезона в НХЛ и прекрасно помню, что в начале регулярки все бегут за очками, голами, не отдают передачи в нужный момент. Тут все равнодушно относятся к индивидуальности. Ты можешь забросить хоть 40 шайб, но твоя команда вылетит в первом раунде. Кому это нужно? Главное, чтобы команда выигрывала. Если я заброшу ноль шайб, но мы будем первыми, это будет классно.

– Вы играли в одной команде с такими игроками?

– Да, у меня был такой опыт. Все нападающие хотят забрасывать. Это их хлеб, голы придают уверенности. Они хотят и набирать очки, и забрасывать. Здесь такое не прокатит. В нашей команде по крайней мере, — цитирует Замулу «Спорт-экспресс».