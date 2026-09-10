Алексей Морозов назвал изменения в лиге по итогам заседания Совета директоров КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги длительного заседания Совета директоров КХЛ.

«У нас прошёл большой супердень, состоялись три заседания. Что мы утвердили – рекордный размер выплат клубам. Произошёл хороший скачок, мы растём. 30% — за спортивный продукт, 70% — это за другие параметры, согласно рейтингу клубов. Наибольшую сумму получил «Локомотив» как чемпион лиги. Также состоялся отчёт от Судейского экспертного комитета, который возглавляет Рене Фазель, там произошли изменения в составе участников. Произошли изменения и в Совете директоров.

Главный вопрос – заслушали отчёт по старой стратегии развития лиги и представили новую стратегию на утверждение. Коротко расскажу о ней: КХЛ достигла своей цели по росту активной аудитории до 12 млн активных болельщиков. Расширили аудиторию в медиаканалах, на 30% увеличился ТВ-индекс. Заполняемость арен более 80%, это лучший показатель среди лиг России, приближается к уровню в мире.

Введён стандарт пребывания гостевых команд в раздевалках арен, для них созданы комфортные условия, спортивные зоны разминки. Коммерческие доходы лиги и клубов выросли до 26% за четыре года. В последнее время рост аудитории замедлился, следующий этап – конкуренция за внимание через эмоции и качество. Чтобы аудитория росла, надо завести на матчи тех, кто ещё ни разу не был на арене. Чтобы продолжать расти, надо привлекать те миллионы людей, которые ещё не были на хоккее, что мы и будем пытаться делать.

Нам надо расти вширь и делать хоккей привлекательным, коллективным досугом для большой аудитории. Только восемь процентов от населения России интересуются КХЛ на фоне 19%, которых в Северной Америке привлекают НБА и НХЛ. КХЛ эффективно конвертирует активную аудиторию в посетителей арен и зрителей трансляции, что сопоставимо с североамериканскими лигами.

Задача КХЛ – системно выявлять игроков с медиапотенциалом и развивать их в этом направлении. Исходя из всех данных, новая стратегия КХЛ сфокусирована на развитии матчдэя, медиа и инструментах коммуникации», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.