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Президент КХЛ предложил революционное изменение в регламенте проведения матчей лиги

Президент КХЛ предложил революционное изменение в регламенте проведения матчей лиги
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Президент КХЛ Алексей Морозов предложил пробивать буллиты перед началом матчей в лиге.

«Работаем и изучаем такой вариант, чтобы буллиты пробивались перед стартовым вбрасыванием [матча]. Это придаст дополнительный ажиотаж и интерес. Тут можно создать уникальную таблицу, это заставит болельщиков не опаздывать на матчи, а определение победителя в случае ничьи в дополнительное время будет засчитываться по буллитам, которые были проведены до игры. Конечно, в этом году мы это ещё не вводим, но на следующий год это проработаем», — передаёт слова Алексея Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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