Морозов поддержал дисквалификации игроков за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о дисквалификации защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера за пропуск церемонии закрытия сезона-2025/2026.

– В новой стратегии КХЛ заложено, что люди хотят смотреть на своих кумиров, но на старте сезона болельщики «Ак Барса» два матча не могли видеть Митчелла Миллера, который был отстранён за пропуск церемонии закрытия сезона. Не лучше ли наказывать игрока рублём?

– Неявка игрока на церемонию закрытия сезона КХЛ — это дело каждого. Как и в случае с Митчеллом Миллером. В прошлом году аналогично у нас был наказан Джош Ливо, но здесь существуют разные случаи. Есть прецеденты, когда игрок пропускал закрытие сезона из-за визовых вопросов. Мы разбирали такие случаи и не наказывали за это.

Но когда человек отказывается от своих обязанностей, не являясь на знаковое мероприятие, должен нести ответственность. Болельщики хотят видеть игрока и на церемонии, когда он получает приз за свои достижения. Они хотят услышать его слова, услышать его речь. Нельзя наказывать его только деньгами.

Какой штраф должен быть для хоккеиста, чтобы это ударило по карману? Многие игроки способны заплатить. И тут теперь сам игрок выбирает — подводить свою команду, получая дисквалификацию на два матча, или нет. На данный момент у нас есть такое правило, мы ему следуем, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.