Директор «Металлурга»: Кубок и третье место за три года? Для нас это не результат

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о результатах клуба в последние три сезона. Магнитогорский клуб становился чемпионом в сезоне-2023/2024.

«Поддерживаем те предложения по развитию лиги, которые были обсуждены на Совете директоров. Амбициозные планы, КХЛ сравнивает себя с лучшими лигами мира, той же НБА, мы это поддерживаем.

155 млн выплат от КХЛ? Ключевой компонент здесь — спортивный результат, «Металлург» всегда ставит задачу бороться за чемпионство, как минимум — играть в финале. Мы себе в ежегодном финансовом прогнозе ставим себе максимальный заработок здесь.

За три сезона мы выиграли Кубок Гагарина, регулярку, заняли третье место. Для некоторых клубов это вообще было бы за счастье, не обижая другие команды. Для нас это не результат, для «Магнитки» всегда задача — это Кубок», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.