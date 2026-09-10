15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Металлурга»: Кубок и третье место за три года? Для нас это не результат

Директор «Металлурга»: Кубок и третье место за три года? Для нас это не результат
Комментарии

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о результатах клуба в последние три сезона. Магнитогорский клуб становился чемпионом в сезоне-2023/2024.

«Поддерживаем те предложения по развитию лиги, которые были обсуждены на Совете директоров. Амбициозные планы, КХЛ сравнивает себя с лучшими лигами мира, той же НБА, мы это поддерживаем.

155 млн выплат от КХЛ? Ключевой компонент здесь — спортивный результат, «Металлург» всегда ставит задачу бороться за чемпионство, как минимум — играть в финале. Мы себе в ежегодном финансовом прогнозе ставим себе максимальный заработок здесь.

За три сезона мы выиграли Кубок Гагарина, регулярку, заняли третье место. Для некоторых клубов это вообще было бы за счастье, не обижая другие команды. Для нас это не результат, для «Магнитки» всегда задача — это Кубок», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Президент КХЛ предложил революционное изменение в регламенте проведения матчей лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android