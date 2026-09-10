Алексей Морозов рассказал, какое правило КХЛ может перенять у НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о возможных изменениях в буллитных сериях матчей лиги.

– Перенять правило из НХЛ, где один игрок имеет право на одну попытку в серии буллитов?

– Возможно. Мы рассматриваем это. Это всё вопрос дискуссии. Наверное, это будет интересно, когда будет нельзя повторяться до тех пор, пока не пробьёт вся команда, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов предложил пробивать буллиты перед началом матчей КХЛ и заявил, что это придаст дополнительный ажиотаж и интерес болельщиков и заставит их не опаздывать на игры.