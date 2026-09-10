Морозов высказался о том, как работают рекламные контракты в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о введении рекламных контрактов среди игроков клубов лиги. На данный момент игроки на этих контрактах никак не задействованы в рекламных акциях.

– Рекламные контракты не работают?

– Очень мало времени прошло со старта сезона. Сейчас все втягиваются в сезон, прошло всего по две игры. Нельзя делать такие выводы. Будут паузы, будут выходные. Наверное, им надо дать время, потому что некоторые клубы сейчас находятся на выезде, в поездках по четыре-пять матчей. Мы следим за ситуацией, давайте вернёмся позже к этому вопросу, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.