15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов высказался о том, как работают рекламные контракты в КХЛ

Морозов высказался о том, как работают рекламные контракты в КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о введении рекламных контрактов среди игроков клубов лиги. На данный момент игроки на этих контрактах никак не задействованы в рекламных акциях.

– Рекламные контракты не работают?
– Очень мало времени прошло со старта сезона. Сейчас все втягиваются в сезон, прошло всего по две игры. Нельзя делать такие выводы. Будут паузы, будут выходные. Наверное, им надо дать время, потому что некоторые клубы сейчас находятся на выезде, в поездках по четыре-пять матчей. Мы следим за ситуацией, давайте вернёмся позже к этому вопросу, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Президент КХЛ предложил революционное изменение в регламенте проведения матчей лиги
Комментарии