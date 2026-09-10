Президент КХЛ поделился эмоциями от новой арены в Нижнем Новгороде

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил новую арену в Нижнем Новгороде, на которой 14 сентября «Торпедо» проведёт свой дебютный матч. Нижегородцы сыграют с казанским «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, новая арена в Нижнем Новгороде впечатлит меня 14-го числа, когда туда придёт полный стадион. Я был на арене, но, когда она пустая, это совершенно другие ощущения. Мы смотрели за тем, насколько комфортно всё сделано для болельщиков и игроков. На матче КХЛ будет полный стадион — тогда всё и узнаем. Арена находится в