15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ поделился эмоциями от новой арены в Нижнем Новгороде

Президент КХЛ поделился эмоциями от новой арены в Нижнем Новгороде
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил новую арену в Нижнем Новгороде, на которой 14 сентября «Торпедо» проведёт свой дебютный матч. Нижегородцы сыграют с казанским «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, новая арена в Нижнем Новгороде впечатлит меня 14-го числа, когда туда придёт полный стадион. Я был на арене, но, когда она пустая, это совершенно другие ощущения. Мы смотрели за тем, насколько комфортно всё сделано для болельщиков и игроков. На матче КХЛ будет полный стадион — тогда всё и узнаем. Арена находится в