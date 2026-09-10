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Морозов ответил, как изменится чемпионат КХЛ, если ИИХФ вернёт сборную России

Морозов ответил, как изменится чемпионат КХЛ, если ИИХФ вернёт сборную России
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, изменится ли чемпионат КХЛ, если сборную России вернут по решению суда на международную арену.

«Что сказать — мы ждём решения. Наш календарь утверждён на этот сезон. Как вы знаете, календарь мы начинаем делать в апреле и заканчиваем в июне. Думаю, к этому моменту мы уже будем знать решение суда. Тогда и будем строить свои планы, как дальше будем проводить чемпионат», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Напомним, изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

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