Морозов ответил, как изменится чемпионат КХЛ, если ИИХФ вернёт сборную России

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, изменится ли чемпионат КХЛ, если сборную России вернут по решению суда на международную арену.

«Что сказать — мы ждём решения. Наш календарь утверждён на этот сезон. Как вы знаете, календарь мы начинаем делать в апреле и заканчиваем в июне. Думаю, к этому моменту мы уже будем знать решение суда. Тогда и будем строить свои планы, как дальше будем проводить чемпионат», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Напомним, изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.