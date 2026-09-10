КХЛ может внести изменения в регламент после травмы Кравцова

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига может внести изменения в регламент после травмы форварда «Трактора» Виталия Кравцова. Хоккеист получил повреждение до 1 августа во время самостоятельной подготовки, клуб имеет право не платить ему зарплату.

«Мы смотрим на это так, чтобы это было справедливо. Наши спортсмены давно стали профессионалами, поэтому мы и сократили общую предсезонку для клубов КХЛ. Спортсмены сами готовятся к сезону. Здесь должен быть подход, которым мы займёмся в этом году, тогда мы вынесем вопрос на рабочую группу. Возможно, после этого будут внесены изменения. Пообщаемся и с медицинским департаментом на эту тему. Это уже не первый случай, когда игрок получает травму на предсезонке. Будем детально прорабатывать этот вопрос», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.