Директор «Металлурга» Жлоба: Иван Морозов находится в нашей сфере интересов

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что клуб планирует обменять нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

«Ситуация с Егором Яковлевым? Примеров, когда капитан не играет по спортивному принципу, достаточно в лиге, мы не первооткрыватели этой истории. Главный тренер постоянно говорит, что всё по спортивному результату, в том числе и капитанство. Не вижу сиюминутной проблемы, мы работаем с этим.

Работаем не только по центральным нападающим, в том числе и по позиции защитника. Ушёл Пресс, который закрывал первое большинство. Но звучало мнение из многих клубов, что всё сложнее и сложнее привозить топовых игроков из-за границы, поэтому мы продолжаем работу, есть наработки. Сколько легионеров отказалось ехать в клуб? А для чего эта статистика? Действительно, обсуждался этот вопрос, что стало тяжелее везти.

Обмен Ивана Морозова? Да, Морозов в сфере интересов «Металлурга», но рано говорить о каких-то договорённостях. Есть моменты, которые мы обсуждаем, «Металлург» интересен для любого игрока лиги, прекрасная инфраструктура», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.