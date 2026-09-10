Директор «Металлурга» заявил, что клуб находится в контакте с Малкиным

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что общается с воспитанником клуба нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

— Расстроились ли вы, что Евгений Малкин остался в Америке?

— Сказать, что мы надеялись, что Малкин приедет… Здесь 50 на 50. Для клуба это было бы интересно, для зрителей это было бы событие вселенского масштаба, игрок такого уровня приехал бы в Магнитку.

— Вернётся ли Малкин в следующем сезоне?

— Давайте дождёмся решения Евгения. И для «Металлурга», и для лиги возвращение такого игрока было бы масштабным событием, он доказал своей карьерой, что будет топом в КХЛ. Мы в контакте, есть взаимоотношения — клуба, президента, директора, спортивного директора с Евгением. Повторюсь: мы рассматривали этот вопрос, но Евгений принял иное решение. Это нормально, — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.