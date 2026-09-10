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Алексей Морозов заявил, что КХЛ рассмотрит возможные изменения в буллитных сериях

Алексей Морозов заявил, что КХЛ рассмотрит возможные изменения в буллитных сериях
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о текущих правилах исполнения послематчевых буллитов в лиге.

– Если буллиты настолько интересны болельщикам, возникает вопрос, почему серии были сокращены с пяти попыток до трёх? Нет ли тут противоречия интересам болельщиков?
– Мы это ввели для того, чтобы не задерживался ход игры, чтобы уходило меньше времени. Тем более, сейчас серии буллитов проходят в конце игры. Если матч начинается в 19:30, вместе с овертаймом и чисткой льда на всё уходит за два с половиной часа, а на утро нужно вести детей в школу. Тут был такой момент, по которому произошло сокращение.

Если смотреть с другой стороны, при условии что в серии буллитов из трёх попыток победитель не был выявлен, следующий буллит становится более ценным. Все ждут, что это будет решающий буллит, так создаётся больше интриги. Но сейчас вот пошла буллитная тема, будем рассматривать и вопрос с количеством также, это всё дискуссионное, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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